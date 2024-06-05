ГУР атакувала установи РФ

Українські кіберфахівці. Фото: Мілітарний

У Російській Федерації стався масштабний збій в роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки. Цю акцію організували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це розповіло джерело Української правди в ГУР у середу, 5 червня.

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Було паралізовано роботу низки державних установ та приватних компаній Росії. Офіційне повідомлення "Роскомнадзора" стверджує, що збої є наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку". Втім, є інформація, що справжньою причиною цих збоїв стала масштабна DDoS-атака, яку в даний момент проводять кіберфахівці ГУР МОУ.

Станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайту держпослуг РФ, а також до послуг деяких міністерств: міністерства оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Окрім того, було заблоковано сайт та сервіси Федеральної податкової служби РФ. Також з'явилося повідомлення від Федеральної митної служби, де вказано що "у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений".

Де ще зафіксували збої

Про відсутність доступу до мережі заявила Об’єднана авіабудівельна компанія. Її роботу на певний час було паралізовано. Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища РФ "Гособлако". І наостанок в низці регіонів Росії вже кілька днів не працює Єдиний державний реєстр РАГС: росіяни масово скаржаться на скасовані весілля.

Недоступними є послуги деяких банківських установ, зокрема, "Сбербанка" та "Альфабанка". Також є серйозні перебої в роботі мережі "ВКонтакте" — низка сервісів недоступна.

Раніше ми писали, що Фахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю були підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.

Також ми писали, що українські хакери вчинили атаку на інформаційну інфраструктуру "Москолектора", відповідального за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, електромереж та тепломереж у столиці Росії.