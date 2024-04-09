Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру Москоллектора, — джерела

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels

Українські хакери вчинили атаку на інформаційну інфраструктуру "Москолектора", відповідального за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, електромереж та тепломереж у столиці Росії. За інформацією, яку надало джерело у правоохоронних органах, подія сталася внаслідок хакерської атаки, яка призвела до серйозного порушення функціонування компанії.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело у правоохоронних органах.

Читайте також:

Хакерська атака в Росії

За заявою джерела, українські хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та підмосков’ї. Також було знищено 70 серверів і принаймні 90 терабайтів даних компанії, включаючи електронні листи, резервні копії та контракти.\

Сайт "Москолектора". Фото: скриншот

Інцидент став результатом операції хакерської групи "BLACKJACK", яка, за даними джерела, є наближеною до кібердепартаменту Служби безпеки України (СБУ).

Наразі робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, а компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Очікується, що відновлення функціонування інфраструктури триватиме від 15 до 30 днів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар. До цього причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ) генерального штабу РФ.

Також ми писали про те, що кіберфахівці Збройних сил зламали сервери 14 сайтів російських компаній, серед яких ті, які підтримували незаконне приєднання Криму 10 років тому. Натомість на зламаних стартових сторінках з'явилося зображення з кількістю втрачених кораблів Чорноморського флоту РФ у відсотках.