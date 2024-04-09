Украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру Москоллектора, — источники

Человек работает на компьютере. Фото: Pexels

Украинские хакеры совершили атаку на информационную инфраструктуру "Москоллектора", ответственного за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, электросетей и теплосетей в столице России. По информации, предоставленной источником в правоохранительных органах, событие произошло в результате хакерской атаки, которая привела к серьезному нарушению функционирования компании.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в правоохранительных органах.

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По заявлению источника, украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и подмосковью. Также было уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайтов данных компании, включая электронные письма, резервные копии и контракты.

Сайт "Москоллектора". Фото: скриншот

Инцидент стал результатом операции хакерской группы "BLACKJACK", которая, по данным источника, приближена к кибердепартаменту Службы безопасности Украины (СБУ).

В настоящее время работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, а компания не может реагировать на аварии и происшествия. Ожидается, что возобновление функционирования инфраструктуры займет от 15 до 30 дней.

Напомним, недавно СБУ идентифицировала атакующих Киевстар хакеров РФ. К этому причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) генерального штаба РФ.

Также мы писали о том, что киберспециалисты Вооруженных сил взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад. На сломанных стартовых страницах появилось изображение с количеством потерянных кораблей Черноморского флота РФ в процентах.