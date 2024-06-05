ГУР атаковала учреждения РФ

Украинские киберспециалисты. Фото: Мілітарний

В Российской Федерации произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов в результате DDoS-атаки. Эту акцию организовали киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом рассказал источник Українська правда в ГУР в среду, 5 июня.

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Была парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний России. Официальное сообщение "Роскомнадзора" утверждает, что сбои являются следствием "аварии по магистральной сети связи". Впрочем, есть информация, что истинной причиной сбоев стала масштабная DDoS-атака, которую в данный момент проводят киберспециалисты ГУР МОУ.

По состоянию на 11:00 5 июня исчез доступ к электронным сервисам сайта госуслуг РФ, а также к услугам некоторых министерств: министерства обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, были заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ. Также появилось сообщение от Федеральной таможенной службы, где указано, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Где еще зафиксировали сбои

Об отсутствии доступа к сети заявила Объединенная авиастроительная компания. Ее работа на время была парализована. Зафиксированы также сбои в работе серверов облачного хранилища РФ "Гособлако". И напоследок в ряде регионов России уже несколько дней не работает Единый государственный реестр ЗАГСа: россияне массово жалуются на отмененную свадьбу.

Недоступны услуги некоторых банковских учреждений, в частности, "Сбербанка" и "Альфабанка". Также есть серьезные перебои в работе сети "ВКонтакте" - ряд сервисов недоступны.

Ранее мы писали, что Специалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку на интернет-провайдерах и операторах мобильной связи в российской республике Татарстан. Их целью были предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Также мы писали, что украинские хакеры совершили атаку на информационную инфраструктуру "Москолектора", ответственного за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, электросетей и теплосетей в столице России.