В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата на улице

В Москве мужчина открыл стрельбу по людям. Фото: РосСМИ

В Москве, в районе Фили-Давыдково, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата и убил на месте. Инцидент произошел возле строительства на улице Алексея Свиридова.

Об этом сообщают РосСМИ в четверг, 6 июня.

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Стрелок скрылся — его разыскивает полиция

Прокуратура Москвы сообщила, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти от огнестрельного ранения.

Стрелец выстрелил минимум четыре раза: дважды в голову, один раз в тело и однажды промахнулся. После этого он добил раненого еще несколькими выстрелами в голову.

Выстрелы слышали в разных частях района, заявляют очевидцы.

"Сначала было четыре выстрела, а через пару секунд слышно было еще четыре. Это я слышала на Кунцевской", — написала местная жительница в соцсетях.

"Этот человек ходил с автоматом и стрелял беспорядочно. Дочь с детьми успели убежать", — добавила другая очевидница.

Полиция разыскивает мужчину, который сбежал в один из домов. Место происшествия оцеплено, работают медики и правоохранители.

Напомним, киевские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на рынке в Оболонском районе столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Добавим, полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.