Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата на улице arrow

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата на улице

6 июня 2024 13:01
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата на улице
В Москве мужчина открыл стрельбу по людям. Фото: РосСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Москве, в районе Фили-Давыдково, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата и убил на месте. Инцидент произошел возле строительства на улице Алексея Свиридова.

Об этом сообщают РосСМИ в четверг, 6 июня.

Читайте также:

 

Стрелок скрылся — его разыскивает полиция

Прокуратура Москвы сообщила, что на улице Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти от огнестрельного ранения.

Стрелец выстрелил минимум четыре раза: дважды в голову, один раз в тело и однажды промахнулся. После этого он добил раненого еще несколькими выстрелами в голову.

Выстрелы слышали в разных частях района, заявляют очевидцы.

"Сначала было четыре выстрела, а через пару секунд слышно было еще четыре. Это я слышала на Кунцевской", — написала местная жительница в соцсетях.

"Этот человек ходил с автоматом и стрелял беспорядочно. Дочь с детьми успели убежать", — добавила другая очевидница.

Полиция разыскивает мужчину, который сбежал в один из домов. Место происшествия оцеплено, работают медики и правоохранители.

Напомним, киевские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на рынке в Оболонском районе столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в центре Одессы два водителя повздорили между собой и во время перепалки один выстрелил в оппонента из оружия для страйкбола. Пострадавший обратился к стражам порядка, пока стрелку уже сообщили о подозрении в хулиганстве.

Добавим, полиция задержала жителя одной из общин в Одесской области, который сначала выпил алкоголь, а затем устроил стрельбу с собственного балкона. Мужчина задержан, ему грозит до семи лет заключения.

убийца
убийство
россияне
оружие
Россия
инцидент
Москва
стрельба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня