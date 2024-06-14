Пожар в Москве - СМИ сообщают, что горит здание конструкторского бюро "Сухого"

Пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро в Москве. Фото: скриншот видео

В Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) "Сухого". Сначала огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, позже она увеличилась до 800 квадратов.

Кадры пожара распространили российские телеграм-каналы.

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В МЧС России заявили, что загорелось помещение, которое сейчас не используется. В тушении огня задействовали 70 пожарников и 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет. Известно, что в результате пожара в здании обрушилась крыша.

Напомним, в российских Люберцах, что в Подмосковье, в ночь на воскресенье, 9 июня, прогремел громкий взрыв. Это произошло недалеко от жилого комплекса "Самолёт".

Ранее мы сообщали, что в Москве неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата, человек погиб.