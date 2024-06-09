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Яскравий спалах — росіяни скаржаться на гучний вибух у Підмосков'ї біля ЖК "Самольот"

9 червня 2024 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибух біля ЖК "Самольот" у Росії в неділю, 9 червня — подробиці
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російських Люберцях, що в Підмосков'ї, в ніч проти неділі, 9 червня, пролунав гучний вибух. Це сталося неподалік житлового комплексу "Самольот". 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибух біля ЖК "Самольот" у Росії 9 червня

Так, за словами очевидців, спершу вони почули "звук об'єкта, що летів", а потім побачили "яскравий спалах" у районі вулиці Камова, неподалік ЖК "Самольот".

Щодо цієї ситуації офіційної інформації наразі немає.

Згодом російські пабліки повідомили, що ймовірно звук був причиною використання "якогось виду потужної піротехніки" на парковці поблизу житлового комплексу. Там додали, що наразі це перевіряють оперативні служби.

Нагадаємо, що у російські Бєлгородській області у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. За словами місцевих, відбулась атака дронів, а в низці населених пунктів зникло водо- та електропостачання.

Також нещодавно в російській Ухті, республіка Комі, горів нафтопереробний завод "Лукойл". Місцеві стверджували, що пожежі передував вибух. Внаслідок цього повідомляли про щонайменше двох загиблих.

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