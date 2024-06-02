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В російській Ухті на НПЗ "Лукойл" сталася пожежа — очевидці розповіли про вибухи

2 червня 2024 14:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В російській Ухті на НПЗ "Лукойл" сталася пожежа — очевидці розповіли про вибухи
Пожежники гасять ререзвуар на НПЗ "Лукойл". Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У російській Ухті, республіка Комі, горить нафтопереробний завод "Лукойл". Ходять чутки, що перед пожежею було чути вибух. Місцеві канали повідомляють про щонайменше двох загиблих.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа на заводі "Лукойл" в Росії

Двоє людей загинули внаслідок пожежі на НПЗ в Ухті. До лікарні було доставлено одного постраждалого. І в загиблих, і в пораненого комбіновані травми.

За попередньою інформацією, чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів. Загоряння сталося всередині резервуару.

Наразі його охолоджують, пожежники готуються проводити "пінну атаку". Дах резервуару частково зруйнований. Повідомляється, що загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.

РосЗМІ повідомляють, що версію атаки БпЛА на цей об'єкт офіційна влада не розглядає.

пожежа на НПЗ Лукойл
Стовп диму на місці пожежі на НПЗ "Лукойл". Фото: росЗМІ

За інформацією російського МНС, спалах на нафтопереробному підприємстві розпочався у резервуарі РВС-10000.

Наразі на місці працюють співробітники оперативних служб.

У мережі з'явилися кадри гасіння масштабної пожежі на машинобудівному заводі "Торос" на сході Москви. Повідомляється, що площа загоряння зросла до чотирьох тисяч квадратних метрів. У ліквідації пожежі на цей момент задіяно вертоліт Ка-32, 40 одиниць техніки та понад 120 осіб.

Нагадуємо, в Алтайському краї Росії у четвер, 30 травня, сталася пожежа в одній з будівель резиденції очільника Кремля Володимира Путіна. За чутками, саме там розташований його бункер.

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Росія
вибух
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