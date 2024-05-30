В России 30 мая горит резиденция Путина на Алтае

Пожар в резиденции Путина. Фото: росСМИ

В Алтайском крае России в четверг, 30 мая, произошел пожар в одном из зданий резиденции главы Кремля Владимира Путина. По слухам, именно там расположен его бункер.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар в резиденции Путина 30 мая

Как пишут росСМИ, пожар произошел в одном из зданий резиденции санаторно-курортного комплекса "Алтайское подворье". Там Путин принимал итальянского премьер-министра Берлускони в 2015 году.

Пожар в резиденции Путина. Фото: росСМИ

Также известно, что на "даче" отдыхают российские чиновники, а территория закрыта — вход туда возможен только по пропускам. При этом по документам резиденция является санаторно-курортным комплексом "Алтайский двор", который принадлежит "Газпрому".

Расположение резиденции Путина. Фото: росСМИ

Причина пожара пока не сообщается, местные власти и правоохранители не предоставили никакой информации.

Российские СМИ отметили, что на территории резиденции находится спецхозяйство с лесными территориями и фермой для разведения оленей-маралов. В 2022 году появилось расследование, что Путин принимает ванны из экстракта рогов этих животных.

Напомним, во "Дворце Путина", расположенном на мысе Идокопас под Геленджиком, сделали ремонт. После реконструкции там появилась часовня с троном для российского президента.

Также мы писали, что в российском городе Архангельск произошел масштабный пожар на борту круизного теплохода.