У Росії вдруге горіло круїзне судно Ломоносов

В Росії горів круїзний теплохід — що відомо
У місті Архангельськ Росії сталася значна пожежа на борту круїзного теплохода. Судно "М.В. Ломоносов" знаходиться в процесі ремонту, починаючи з 2022 року, нещодавно на ньому виконували зварювальні роботи.
Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій РФ у вівторок, 14 травня.
Пожежа на російському круїзному теплоході
Вогонь виник на судні, що перебувало в сухому доку Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази флоту, ввечері 13 травня, охопивши верхню палубу на площі 936 квадратних метрів. Даних про жертви немає.
Зазначається, що під час ліквідації пожежі корабель почав нахилятися на правий борт, що створило загрозу його перекидання. Через це пожежники були змушені евакуюватися на причал і продовжували гасіння з берега та води. До ранку вдалося повністю загасити пожежу.
Це не перший випадок пожежі на "М.В. Ломоносов", 6 травня 2023 року сталася пожежа в машинному відділенні на нижній палубі, що призвело до евакуації людей і пошкодження трюму та стін машинного відділення.
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