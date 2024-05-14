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В Росії горів круїзний теплохід — що відомо

14 травня 2024 12:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Росії вдруге горіло круїзне судно Ломоносов
Пожежа на російському судні "М.В. Ломоносов". Фото: соцмережі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У місті Архангельськ Росії сталася значна пожежа на борту круїзного теплохода. Судно "М.В. Ломоносов" знаходиться в процесі ремонту, починаючи з 2022 року, нещодавно на ньому виконували зварювальні роботи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій РФ у вівторок, 14 травня.

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Вогонь виник на судні, що перебувало в сухому доку Архангельської ремонтно-експлуатаційної бази флоту, ввечері 13 травня, охопивши верхню палубу на площі 936 квадратних метрів. Даних про жертви немає.

Пожежа на російському судні "М.В. Ломоносов". Фото: соцмережі
Пожежа на російському судні "М.В. Ломоносов". Фото: соцмережі

Зазначається, що під час ліквідації пожежі корабель почав нахилятися на правий борт, що створило загрозу його перекидання. Через це пожежники були змушені евакуюватися на причал і продовжували гасіння з берега та води. До ранку вдалося повністю загасити пожежу.

Пожежа на російському судні "М.В. Ломоносов". Фото: соцмережі
Пожежа на російському судні "М.В. Ломоносов". Фото: соцмережі

Це не перший випадок пожежі на "М.В. Ломоносов", 6 травня 2023 року сталася пожежа в машинному відділенні на нижній палубі, що призвело до евакуації людей і пошкодження трюму та стін машинного відділення.

Нагадаємо, у Волгоградській області Росії вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах, вийшов з колії та спалахнув. Підозрюється, що причиною інциденту могла бути атака дроном.

Раніше у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

росія
пожежа
корабель
рятувальники
вогонь

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