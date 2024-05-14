В Росії потяг зійшов з рейок — що відомо

Вантажний потяг. Фото: росЗМІ

У Волгоградській області Росії вантажний потяг, що перевозив паливо у цистернах, вийшов з колії та спалахнув. Підозрюється, що причиною інциденту могла бути атака дроном.

Про це повідомило російське видання Baza

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Інцидент стався вночі біля станції Котлубань. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби.

Російські ЗМІ повідомляють, що причиною зіткнення могло бути "втручання сторонніх осіб". В результаті атаки дроном два вагони з паливом спалахнули, і, як повідомляється, одна цистерна вибухнула, що призвело до розливу палива.

Мапа. Фото: Радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко

Загалом з рейок зійшло дев’ять вагонів. Пожежу локалізували, але поки що не вдалося її повністю загасити.

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко зазначив, що залізнична станція у селищі Котлубань знаходиться в Самофаловці. Від неї відходить колія до арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони, розміщеного неподалік від Котлубаня.

Коментар Радника міського голови м. Маріуполь Петра Андрющенка

Нагадаємо, що в Липецькій та Бєлгородській областях Росії вночі 13 травня було неспокійно. У цих областях працювали дрони Служби безпеки України, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції.

Раніше у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.