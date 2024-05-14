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В России поезд сошел с рельсов — что известно

14 мая 2024 07:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В России поезд сошел с рельсов — что известно
Грузовой поезд. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Волгоградской области России грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах, вышел из колеи и загорелся. Подозревается, что причиной инцидента могла быть атака дроном.

Об этом сообщило российское издание Baza

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Инцидент произошел ночью у станции Котлубань. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.

Российские СМИ сообщают, что причиной столкновения могло быть "вмешательство посторонних лиц". В результате атаки дроном два вагона с топливом вспыхнули, и, как сообщается, одна цистерна взорвалась, что привело к разливу топлива.

Мапа. Фото: Радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко
Карта. Фото: Советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко

В общей сложности с рельсов сошло девять вагонов. Пожар локализовали, но пока не удалось его полностью потушить.

Советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко отметил, что железнодорожная станция в поселке Котлубань находится в Самофаловке. От нее отходит путь к арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны, расположенного неподалеку от Котлубаня.

Комментарий Советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко
Комментарий Советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко

Напомним, что в Липецкой и Белгородской областях России ночью 13 мая было неспокойно. В этих областях работали дроны Службы безопасности Украины, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.

Ранее в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.

россия
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беспилотники
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