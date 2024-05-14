В России поезд сошел с рельсов — что известно
В Волгоградской области России грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах, вышел из колеи и загорелся. Подозревается, что причиной инцидента могла быть атака дроном.
Об этом сообщило российское издание Baza
Детали аварии в России
Инцидент произошел ночью у станции Котлубань. Пострадавших нет. На месте работают спасательные службы.
Российские СМИ сообщают, что причиной столкновения могло быть "вмешательство посторонних лиц". В результате атаки дроном два вагона с топливом вспыхнули, и, как сообщается, одна цистерна взорвалась, что привело к разливу топлива.
В общей сложности с рельсов сошло девять вагонов. Пожар локализовали, но пока не удалось его полностью потушить.
Советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко отметил, что железнодорожная станция в поселке Котлубань находится в Самофаловке. От нее отходит путь к арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны, расположенного неподалеку от Котлубаня.
Напомним, что в Липецкой и Белгородской областях России ночью 13 мая было неспокойно. В этих областях работали дроны Службы безопасности Украины, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.
Ранее в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.
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