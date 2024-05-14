В России второй раз горело круизное судно Ломоносов

Пожар на российком судне "М.В. Ломоносов". Фото: соцсети

В городе Архангельск России произошел значительный пожар на борту круизного теплохода. Судно "М.В. Ломоносов" находится в процессе ремонта, начиная с 2022 года, недавно на нем выполняли сварочные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ во вторник, 14 мая.

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Пожар на российском круизном теплоходе

Огонь возник на судне, находившемся в сухом доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота вечером 13 мая, охватив верхнюю палубу на площади 936 квадратных метров. Данных о жертвах нет.

Пожар на российком судне "М.В. Ломоносов". Фото: соцсети

Отмечается, что во время ликвидации пожара корабль начал наклоняться на правый борт, что создало угрозу его опрокидыванию. Поэтому пожарные были вынуждены эвакуироваться на причал и продолжали тушение с берега и воды. К утру удалось полностью потушить пожар.

Пожар на российком судне "М.В. Ломоносов". Фото: соцсети

Это не первый случай пожара на "М.В. Ломоносов", 6 мая 2023 года произошел пожар в машинном отделении на нижней палубе, что привело к эвакуации людей и повреждению трюма и стен машинного отделения.

Напомним, в Волгоградской области России грузовой поезд, перевозивший топливо в цистернах, сошел с колеи и загорелся. Подозревается, что причиной инцидента могла быть атака дроном.

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