У палаці Путіна в Геленджику зробили ремонт, там з'явилася каплиця з троном, — росЗМІ

Палац Путіна. Фото: росЗМІ

У "Палаці Путіна", що розташований на мисі Ідокопас під Геленджиком, зробили ремонт. Після реконструкції там з'явилася каплиця з троном для російського президента.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на розслідування Фонду боротьби з корупцією та "Проєкту".

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У путінському палаці зробили реконструкцію

Як відомо, у січні 2021 року російський Фонд боротьби з корупцією випустив документальний фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря", в якому розповідалося про палац для Володимира Путіна під Геленджиком — його вартість становить 100 млрд рублів.

Водночас очільник Кремля публічно заперечував, що він є власником цієї нерухомості, а пропагандисти публікували репортажі, в яких показували голі стіни палацу. Після цього один з друзів Путіна Аркадій Ротенберг заявив, що він є власником палацу та планує зробити з нього апарт-готель.

У новому розслідуванні йдеться, що у лютому-березні 2023 року в палаці завершився ремонт. Однак він не виконує функції готелю, а призначений для Володимира Путіна.

До рук журналістів потрапило чотиригодинне відео, що було зняте прихованою камерою всередині палацу їхнім "агентом". Йому вдалося зафільмувати спальні, кабінети з урядовим зв'язком, спортзали, кріосауни і навіть домашню каплицю.

Водночас видання "Проєкт" опублікувало робочу документацію будівельної компанії "Велесстрой", яка займалася реконструкцією палацу. Згідно з ними журналісти зробили висновок, що там практично нічого не змінили з погляду проєктування приміщень, а лише дали їм нові назви. На кадрах з будівлі зафіксовано особистий басейн для президента, кілька видів душових кімнат, масажні кабінети, хамам, парну, кріосауну, інші спа-зони, тренажерний зал, а також власний театр.

У колишніх вітальні та читальні після ремонту значно змінився інтер'єр: раніше на стінах висіли романтичні фрески з нейтральними сюжетами — їх замінили репродукції картин історичних битв, зокрема Бородінської битви і Льодового побоїща. Також у попередньому плані палацу був зал ігрових машинок — зараз там зведено каплицю.

"Приміщення досить гнітюче. Мармурова підлога з візерунком, темні шпалери, стіни по периметру кімнати оздоблені декоративними металевими панно з хрестами, що мають якийсь не дуже православний вигляд", — зазначають у розслідуванні.

У каплиці також є трон, на якому можна сидіти під час тривалих служб — зазвичай вони призначалися для царів. Ще в одній кімнаті, яку перейменували на "лаунж-зону", є жердина для стриптизу та напівкруглі дивани.

На поверсі вище розташовані 11 спалень: вони обставлені статуями, бюстами і дорогими предметами інтер'єру виробництва західних компаній. А будів ництво та утримання палацу, як і раніше, фінансується державними компаніями під виглядом не існуючих послуг.

Крім того, на відео видно загальну вбиральню для робітників, на стінах якої написано "Льоха, ти мав рацію!"

Нагадаємо, у Росії через корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Сергія Шойгу Тимура Іванова.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що заарештованого Іванова насправді підозрюють у державній зраді. Обвинувачення в хабарі є лише прикриттям, щоб не виносити все на загал.