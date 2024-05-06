Во дворце Путина в Геленджике сделали ремонт, там появилась часовня с троном, — росСМИ

Дворец Путина. Фото: росСМИ

Во "Дворце Путина", расположенном на мысе Идокопас под Геленджиком, сделали ремонт. После реконструкции там появилась часовня с троном для российского президента.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на расследование Фонда по борьбе с коррупцией и "Проекта".

Читайте также:

В путинском дворце провели реконструкцию

Как известно, в январе 2021 года российский Фонд борьбы с коррупцией выпустил документальный фильм "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки", в котором рассказывалось о дворце для Владимира Путина под Геленджиком — его стоимость составляет 100 млрд рублей.

В то же время глава Кремля публично отрицал, что он владелец этой недвижимости, а пропагандисты публиковали репортажи, в которых показывали голые стены дворца. После этого один из друзей Путина Аркадий Ротенберг заявил, что он владелец дворца и планирует сделать из него апарт-отель.

В новом расследовании говорится, что в феврале-марте 2023 года во дворце завершился ремонт. Однако он не выполняет функции отеля, а предназначен для Владимира Путина.

В руки журналистов попало четырехчасовое видео, снятое скрытой камерой внутри дворца их "агентом". Ему удалось запечатлеть спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашнюю часовню.

В то же время издание "Проект" опубликовало рабочую документацию строительной компании "Велесстрой", которая занималась реконструкцией дворца. Согласно ей журналисты сделали заключение, что там практически ничего не изменили с точки зрения проектирования помещений, а лишь дали им новые названия. На кадрах из здания зафиксирован личный бассейн для президента, несколько видов душевых комнат, массажные кабинеты, хаммам, парная, криосауна, другие спа-зоны, тренажерный зал, а также собственный театр.

В бывших гостиной и читальне после ремонта значительно изменился интерьер: раньше на стенах висели романтические фрески с нейтральными сюжетами — их заменили репродукции картин исторических сражений, в частности Бородинского сражения и Ледового побоища. Также в предварительном плане дворца был зал игровых машинок — сейчас там построена часовня.

"Помещение довольно удручающее. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с крестами, имеющими какой-то не очень православный вид", — отмечают в расследовании.

В часовне также есть трон, на котором можно сидеть во время длительных служб — обычно они предназначались для царей. Еще в одной комнате, которую переименовали в "лаунж-зону", находится шест для стриптиза и полукруглые диваны.

На этаже выше расположены 11 спален: они обустроены статуями, бюстами и дорогими предметами интерьера производства западных компаний. А строительство и содержание дворца по-прежнему финансируется государственными компаниями под видом несуществующих услуг.

Кроме того, на видео видно общую уборную для рабочих, на стенах которой написано "Леха, ты был прав!"

Напомним, в России из-за коррупции был арестован заместитель министра обороны Сергей Шойг Тимур Иванов.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что арестованного Иванова действительно подозревают в государственной измене. Обвинение во взятке является лишь прикрытием, чтобы не выносить все в целом.