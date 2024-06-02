В российской Ухте на НПЗ "Лукойл" произошел пожар — очевидцы рассказали о взрывах

Пожарные гасят ререзвуар на НПЗ "ЛУКойл". Фото: росСМИ

В российской Ухте, республика Коми, горит нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Ходят слухи, что перед пожаром был слышен взрыв. Местные каналы сообщают по меньшей мере о двух погибших.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на заводе "Лукойл" в России

Два человека погибли в результате пожара на НПЗ в Ухте. В больницу был доставлен один пострадавший. И у погибших, и у раненого комбинированные травмы.

По предварительной информации, мужчины проводили работы на одном из резервуаров. Возгорание произошло внутри резервуара.

Пока его охлаждают, пожарные готовятся проводить "пенную атаку". Крыша резервуара частично разрушена. Сообщается, что угрозы распространения огня на другой резервуар нет.

РосСМИ сообщают, что версию атаки БпЛА на этот объект официальные власти не рассматривают.

Столб дыма на месте пожара на НПЗ "ЛУКойл". Фото: росСМИ

По информации российского МЧС, вспышка на нефтеперерабатывающем предприятии началась в резервуаре РВС-10000.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

В сети появились кадры тушения масштабного пожара на машиностроительном заводе "Торос" на востоке Москвы. Сообщается, что площадь возгорания выросла до четырех тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара на данный момент задействован вертолет Ка-32, 40 единиц техники и более 120 человек.

Напомним, в Алтайском крае России в четверг, 30 мая, произошел пожар в одном из зданий резиденции главы Кремля Владимира Путина. По слухам, именно там расположен его бункер.