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Яркая вспышка — россияне жалуются на громкий взрыв в Подмосковье возле ЖК "Самолет"

9 июня 2024 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв возле ЖК "Самолет" в России в воскресенье, 9 июня — подробности
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российских Люберцах, что в Подмосковье, в ночь на воскресенье, 9 июня, раздался громкий взрыв. Это произошло недалеко от жилого комплекса "Самолет".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрыв возле ЖК "Самолет" в России 9 июня

Так, по словам очевидцев, сначала они услышали "звук летящего объекта", а затем увидели "яркую вспышку" в районе улицы Камова, неподалеку ЖК "Самолет".

Относительно этой ситуации официальной информации пока нет.

Впоследствии российские паблики сообщили, что, вероятно, звук был причиной использования "какого-то вида мощной пиротехники" на парковке вблизи жилого комплекса. Там добавили, что сейчас это проверяют оперативные службы.

Напомним, что в российской Белгородской области во вторник, 4 июня, вспыхнул пожар на одной из электроподстанций. По словам местных, произошла атака дронов, а в ряде населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.

Также недавно в российской Ухте, республика Коми, горел нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл". Местные утверждали, что пожару предшествовал взрыв. В результате сообщали о по меньшей мере двух погибших.

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