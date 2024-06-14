Атака на аеродром "Морозовськ" у РФ вночі 14 червня — фото

Сильна пожежа в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російській Ростовській області у ніч проти п'ятниці, 14 червня, відбулась атака на аеродром "Морозовськ", де розміщені літаки Су-34, Су-24 та Су-24. За словами очевидців, там розгорілась пожежа.

Відповідні фото поширюють російські Telegram-канали.

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За даними соцмереж, перед пожежею на аеродромі пролунали близько 10 вибухів, які нібито були наслідком роботи сил ППО. Однак опісля вибухів над "Морозовськом" з'явився хвіст густого чорного диму.

Пожежа на аеродромі "Морозовськ" у Росії. Фото: росЗМІ

Пожежа на аеродромі "Морозовськ" у Росії. Фото: росЗМІ

Очевидці запевняють, що трапився приліт, через який "аж затрусило вікна".

Скриншот із чату в телеграм-каналі "Новости Морозовська"

Оновлено 03:57. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на ситуацію щодо аеродрому "Морозовськ". За його словами, сили ППО нібито відбили масову атаку БпЛА на регіон. Жертв наразі немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Василя Голубєва

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Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня у російській столиці Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро "Сухого". Вогонь поширився на 800 квадратів.

Також у понеділок, 10 червня, у російській Самарі палав меблевий цех. Пожежа розгорілася нібито після атаки дронів.

Додамо, що в ніч проти 6 червня в місті Новошахтинськ Ростовської області загорівся нафтопереробний завод. Пожежа почалася після серії вибухів.