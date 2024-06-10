Пожежа в Самарі — чи прилітали дрони

Пожежа в Самарі. Фото: соцмережі

В російському місті Самара у понеділок, 10 червня, сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, спалахнув меблевий цех, хоча містяни скаржаться на удари дронами.

Про це інформують російські Telegram-спільноти.

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За попередньою інформацією спалахнув двоповерховий склад пиломатеріалів на Заводському шосе, площею у 500 кв. м.

На боротьбу з вогнем залучили 69 фахівців та 22 одиниці техніки. Пожежа охопила 300 кв. м, її вже локалізували. Водночас про причини займання російські рятувальники не повідомляють.

Натомість містяни, які фільмували займання, стверджують, що будівля спалахнула після атаки дрона.

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Нагадаємо, в російських Люберцях в Підмосков'ї, пролунав гучний вибух неподалік від житлового комплексу "Самольот".

Також в Бєлгородській області горіла одна з електропідстанцій, нібито через атаку дронів: в низці населених пунктів зникло водо- та електропостачання.

Також нещодавно в російській Ухті, республіка Комі, горів нафтопереробний завод "Лукойл". Місцеві стверджували, що пожежі передував вибух, загинуло двоє людей.