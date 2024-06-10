Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Самаре вспыхнул масштабный пожар — местные жалуются на удары дронами arrow

В Самаре вспыхнул масштабный пожар — местные жалуются на удары дронами

10 июня 2024 11:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пожар в Самаре — прилетали ли дроны
Пожар в Самаре. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском городе Самара в понедельник, 10 июня, произошел масштабный пожар . По предварительной информации, загорелся мебельный цех, хотя горожане жалуются на удары дронами.

Об этом информируют российские Telegram-сообщества.

Читайте также:

В Самаре вспыхнул пожар

По предварительной информации, вспыхнул двухэтажный состав пиломатериалов на Заводском шоссе, площадью в 500 кв. м.

На борьбу с огнем привлекли 69 специалистов и 22 единиц техники. Пожар охватил 300 кв. м, ее уже локализовали. В то же время, о причинах возгорания российские спасатели не сообщают.

Вместо этого горожане, которые снимали возгорание, утверждают, что здание вспыхнуло после атаки дрона.

Пожары на территории России — последние новости

Напомним, в российских Люберцах в Подмосковье, раздался громкий взрыв недалеко от жилого комплекса "Самолёт".

Также в Белгородской области горела одна из электроподстанций, якобы из-за атаки дронов: в ряде населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.

Также недавно в российской Ухте, республика Коми, горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные утверждали, что пожару предшествовал взрыв, погибли два человека.

пожар
спасатели
россияне
дроны
Россия
пожарная опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку