Пожар в Самаре — прилетали ли дроны

Пожар в Самаре. Фото: соцсети

В российском городе Самара в понедельник, 10 июня, произошел масштабный пожар . По предварительной информации, загорелся мебельный цех, хотя горожане жалуются на удары дронами.

Об этом информируют российские Telegram-сообщества.

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По предварительной информации, вспыхнул двухэтажный состав пиломатериалов на Заводском шоссе, площадью в 500 кв. м.

На борьбу с огнем привлекли 69 специалистов и 22 единиц техники. Пожар охватил 300 кв. м, ее уже локализовали. В то же время, о причинах возгорания российские спасатели не сообщают.

Вместо этого горожане, которые снимали возгорание, утверждают, что здание вспыхнуло после атаки дрона.

Пожары на территории России — последние новости

Напомним, в российских Люберцах в Подмосковье, раздался громкий взрыв недалеко от жилого комплекса "Самолёт".

Также в Белгородской области горела одна из электроподстанций, якобы из-за атаки дронов: в ряде населенных пунктов исчезло водо- и электроснабжение.

Также недавно в российской Ухте, республика Коми, горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные утверждали, что пожару предшествовал взрыв, погибли два человека.