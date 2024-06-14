Атака на аэродром "Морозовск" в РФ ночью 14 июня — фото

Сильный пожар в России. Иллюстративное фото: росСМИ

В российской Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, произошла атака на аэродром "Морозовск", где размещены самолеты Су-34, Су-24 и Су-24. По словам очевидцев, там разгорелся пожар.

Соответствующие фото распространяют российские Telegram-каналы.

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По данным соцсетей, перед пожаром на аэродроме прогремели около 10 взрывов, которые якобы являлись следствием работы сил ПВО. Однако после взрывов над "Морозовском" появился хвост густого черного дыма.

Пожар на аэродроме "Морозовск" в России. Фото: росСМИ

Пожар на аэродроме "Морозовск" в России. Фото: росСМИ

Очевидцы уверяют, что случился прилет, из-за которого "аж затрясло окна".

Скриншот из чата в телеграмм-канале "Новости Морозовска"

Обновлено 03:57. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на ситуацию по поводу аэродрома "Морозовск". По его словам, силы ПВО якобы отразили массовую атаку БпЛА на регион. Жертв пока нет.

Скриншот сообщения из телеграм-канала Василия Голубева

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Напомним, что в ночь на 14 июня в российской столице Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро "Сухого". Огонь распространился на 800 квадратов.

Также в понедельник, 10 июня, в российской Самаре пылал мебельный цех. Пожар разгорелся якобы после атаки дронов.

Добавим, что в ночь на 6 июня в городе Новошахтинск Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался после серии взрывов.