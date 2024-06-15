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Огонь было видно за километры — в Саратовской области РФ вспыхнул газопровод

15 июня 2024 17:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Саратовской области горит газопровод — какая причина
Пожар на газопроводе в Саратовской области России. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Татищевском районе Саратовской области России в субботу, 15 июня, вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. Огонь было видно за километры.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам губернатора региона, Романа Бусаргина, причиной возгорания могла стать "аномальная жара", вследствие чего "произошла разгерметизация".

По состоянию на данный момент газопровод был перекрыт, сам пожар удалось потушить. По словам местных жителей, в домах у места пожара исчез свет.

Пострадавших в результате пожара нет.

Пожары в России — последние новости

Напомним, ранее в Москве вспыхнуло КБ "Сухого", производившее истребители Су-35: огонь охватил 800 квадратных метров комплекса.

Масштабное возгорание также фиксировалось и в Самаре: по предварительной информации там загорелся мебельный цех, хотя горожане жаловались на удары дронами.

А в Новошахтинске Ростовской области полностью выгорел нефтеперерабатывающий завод после серии ударов дронами.

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Россия
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