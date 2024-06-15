В Саратовской области горит газопровод — какая причина

Пожар на газопроводе в Саратовской области России. Фото: скриншот

В Татищевском районе Саратовской области России в субботу, 15 июня, вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. Огонь было видно за километры.

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам губернатора региона, Романа Бусаргина, причиной возгорания могла стать "аномальная жара", вследствие чего "произошла разгерметизация".

По состоянию на данный момент газопровод был перекрыт, сам пожар удалось потушить. По словам местных жителей, в домах у места пожара исчез свет.

Пострадавших в результате пожара нет.

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Напомним, ранее в Москве вспыхнуло КБ "Сухого", производившее истребители Су-35: огонь охватил 800 квадратных метров комплекса.

Масштабное возгорание также фиксировалось и в Самаре: по предварительной информации там загорелся мебельный цех, хотя горожане жаловались на удары дронами.

А в Новошахтинске Ростовской области полностью выгорел нефтеперерабатывающий завод после серии ударов дронами.