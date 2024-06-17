Масштабна пожежа в районі складів зброї в Бєлгороді — жителі чули вибух

Пожежа в Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали

У Бєлгороді сталася масштабна пожежа у складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму. Російські МНСники заявили про "загоряння в електрощитовій".

Відео пожежі в Бєлгороді з'явилося в мережі у понеділок, 17 червня.

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Сьогодні зранку на західній околиці Бєлгорода розпочалася масштабна пожежа. Місцеві чули вибух, після якого над містом здійнялася густа хмара диму в районі складів зі зброєю. На відео чутно вибухи та видно характерні спалахи.

Тим часом в МНС Бєлгорода заявили про загоряння електричного щитка.

Допис МНС Бєлгородської області. Фото: скриншот

Що ще горіло в Росії 17 червня

Головне управління розвідки МО України дронами-камікадзе атакувало російські військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях у ніч проти понеділка, 17 червня.

Українські дрони вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату та тракторному заводу, які росіяни використовують у військових цілях.

Вночі пролунали вибухи в кількох регіонах Росії

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні сили ППО нібито виявили та знищили два безпілотники.

Губернатор Липецької області Ігоря Артамонова заявив, що російська ППО нібито збила чотири дрони над промисловою територією Липецька.

Допис губернатора Липецької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії поскаржилися на атаку дронів на хімічне підприємство та заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Йшлося про роботу протиповітряної оборони в районі, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.

Також російському Шебекіно, що в Бєлгородської області, керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок Внаслідок влучання зруйновано цілий під'їзд.

Раніше ми повідомляли, що в Ростовській області українські дрони атакували аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні.