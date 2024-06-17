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Вибуховий ранок у Бєлгороді — згорів склад з боєприпасами

17 червня 2024 12:24
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Масштабна пожежа в районі складів зброї в Бєлгороді — жителі чули вибух
Пожежа в Бєлгороді. Фото: російські Telegram-канали
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Бєлгороді сталася масштабна пожежа у складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму. Російські МНСники заявили про "загоряння в електрощитовій". 

Відео пожежі в Бєлгороді з'явилося в мережі у понеділок, 17 червня. 

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Ранок у Бєлгороді розпочався з пожежі

Сьогодні зранку на західній околиці Бєлгорода розпочалася масштабна пожежа. Місцеві чули вибух, після якого над містом здійнялася густа хмара диму в районі складів зі зброєю. На відео чутно вибухи та видно характерні спалахи. 

Тим часом в МНС Бєлгорода заявили про загоряння електричного щитка. 

Вибуховий ранок у Бєлгороді — згорів склад з боєприпасами - фото 1
Допис МНС Бєлгородської області. Фото: скриншот

Що ще горіло в Росії 17 червня

Головне управління розвідки МО України дронами-камікадзе атакувало російські військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях у ніч проти понеділка, 17 червня. 

Українські дрони вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату та тракторному заводу, які росіяни використовують у військових цілях.

Вночі пролунали вибухи в кількох регіонах Росії

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні сили ППО нібито виявили та знищили два безпілотники.

Губернатор Липецької області Ігоря Артамонова заявив, що російська ППО нібито збила чотири дрони над промисловою територією Липецька.

Вибуховий ранок у Бєлгороді — згорів склад з боєприпасами - фото 2
Допис губернатора Липецької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії поскаржилися на атаку дронів на хімічне підприємство та заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Йшлося про роботу протиповітряної оборони в районі, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.

Також російському Шебекіно, що в Бєлгородської області, керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок Внаслідок влучання зруйновано цілий під'їзд.

Раніше ми повідомляли, що в Ростовській області українські дрони атакували аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні. 

Білгород
пожежа
війна в Україні
зброя
військові склади
війна
Росія
Бєлгородська область

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