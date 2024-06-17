Масштабна пожежа в районі складів зброї в Бєлгороді — жителі чули вибух

Вибуховий ранок у Бєлгороді — згорів склад з боєприпасами
У Бєлгороді сталася масштабна пожежа у складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму. Російські МНСники заявили про "загоряння в електрощитовій".
Відео пожежі в Бєлгороді з'явилося в мережі у понеділок, 17 червня.
Ранок у Бєлгороді розпочався з пожежі
Сьогодні зранку на західній околиці Бєлгорода розпочалася масштабна пожежа. Місцеві чули вибух, після якого над містом здійнялася густа хмара диму в районі складів зі зброєю. На відео чутно вибухи та видно характерні спалахи.
Тим часом в МНС Бєлгорода заявили про загоряння електричного щитка.
Що ще горіло в Росії 17 червня
Головне управління розвідки МО України дронами-камікадзе атакувало російські військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях у ніч проти понеділка, 17 червня.
Українські дрони вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату та тракторному заводу, які росіяни використовують у військових цілях.
Вночі пролунали вибухи в кількох регіонах Росії
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в регіоні сили ППО нібито виявили та знищили два безпілотники.
Губернатор Липецької області Ігоря Артамонова заявив, що російська ППО нібито збила чотири дрони над промисловою територією Липецька.
Нагадаємо, у Росії поскаржилися на атаку дронів на хімічне підприємство та заявили про вибухи та збиття дронів у Ростовській області. Йшлося про роботу протиповітряної оборони в районі, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня країни-агресора.
Також російському Шебекіно, що в Бєлгородської області, керована авіабомба впала на багатоквартирний житловий будинок Внаслідок влучання зруйновано цілий під'їзд.
Раніше ми повідомляли, що в Ростовській області українські дрони атакували аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні.
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