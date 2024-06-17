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Взрывное утро в Белгороде — сгорел склад с боеприпасами

17 июня 2024 12:24
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Масштабный пожар в районе складов оружия в Белгороде — жители слышали взрыв
Пожар в Белгороде. Фото: российские Telegram-каналы
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Белгороде произошел масштабный пожар в складах с боеприпасами. Жители слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма. Российские МЧСники заявили о "возгорании в электрощитовой". 

Видео пожара в Белгороде появилось в сети в понедельник, 17 июня.

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Сегодня утром на западной окраине Белгорода начался масштабный пожар. Местные слышали взрыв, после которого над городом поднялось густое облако дыма в районе складов с оружием. На видео слышны взрывы и видны характерные вспышки.

Тем временем в МЧС Белгорода заявили о возгорании электрического щитка.

Взрывное утро в Белгороде — сгорел склад с боеприпасами - фото 1
Сообщение МЧС Белгородской области. Фото: скриншот

Что еще горело в России 17 июня

Главное управление разведки МО Украины дронами-камикадзе атаковало российские военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях в ночь на понедельник, 17 июня.

Украинские дроны ударили по Новолипецкому металлургическому комбинату и тракторному заводу, которые россияне используют в военных целях.

Ночью раздались взрывы в нескольких регионах России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили два беспилотника.

Губернатор Липецкой области Игоря Артамонова заявил, что российское ПВО якобы сбило четыре дрона над промышленной территорией Липецка.

Взрывное утро в Белгороде — сгорел склад с боеприпасами - фото 2
Публикация губернатора Липецкой области. Фото: скриншот

Напомним, в России пожаловались на атаку дронов на химическое предприятие и заявили о взрывах и сбитиях дронов в Ростовской области. Речь шла о работе противовоздушной обороны в районе, где расположено одно из самых крупных химических предприятий юга страны-агрессора.

Также российскому Шебекино в Белгородской области управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом. В результате попадания разрушен целый подъезд.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области украинские дроны атаковали аэродром Морозовск, из которого регулярно вылетают истребители, наносящие ракетные удары по Украине.

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Белгородская область

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