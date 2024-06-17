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В Росії об'єкти у трьох областях були атаковані дронами

17 червня 2024 11:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Об'єкти на території РФ
Пожежа під час атаки дронів у Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Українські безпілотні літальні апарати в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох областях Російської Федерації. Йдеться про Бєлгородську, Воронезьку та Липецьку області.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в українських спецслужбах.

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Співрозмовник розповів, що під час операції були використані дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело розповіло, що ціллю атаки був Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Ці підприємства Росія використовує у військових цілях.

Відомо, що в районі цих обʼєктів лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про "роботу ППО". Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше ми писали, що, на думку очільника ГУР Буданова, українські удари західною зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії вже стали відчутними для окупантів. Вони будуть продовжені до повного убезпечення прикордонних українських населених пунктів.

Нагадуємо, що у Російській Федерації заявили, що безпілотні літальні апарати атакували аеродром Моздок в Північній Осетії. За інформацією місцевої влади, було збито три дрони, проте також зафіксовано і певні руйнування. 

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