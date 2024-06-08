Атака ударних дронів на Росію

У Росії заявили про атаку дронів на аеродром, з якого злітають носії "Кинджалів"
У Російській Федерації заявили, що безпілотні літальні апарати атакували аеродром Моздок в Північній Осетії. За інформацією місцевої влади було збито три дрони, проте також зафіксовано і певні руйнування.
Про це повідомили росЗМІ у суботу, 8 червня.
Удари по аеродрому у Північній Осетії
Глава республіки Сергій Мєняйло заявив, що було збито три безпілотники, зафіксовано "незначні руйнування та займання, а жертв немає".
Російське Міноборони стверджує, що один БпЛА нібито був збитий. Місцева влада заявляє про три збиті безпілотники, які були націлені на аеродром.
В свою чергу, у мережі публікують відео, на якому можна побачити проліт безпілотника та, ймовірно, його влучання.
Спецоперація ГУР
За даними джерел РБК-Україна, ці удари є бойовою операцією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Видання повідомляє, що ГУР атакувало дронами цей аеродром, оскільки саме з Моздоку злітають носії "Кинджалів" МіГ-31К та стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.
В ГУР наразі інформацію не коментують і уточнює наслідки атаки.
Раніше ми повідомляли, що у Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією ГУР Міноборони України.
Нагадаємо, у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи HIMARS.
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