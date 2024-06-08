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У Росії заявили про атаку дронів на аеродром, з якого злітають носії "Кинджалів"

8 червня 2024 13:22
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Атака ударних дронів на Росію
Бойовий дрон у небі. Фото ілюстративне: Еспресо
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Російській Федерації заявили, що безпілотні літальні апарати атакували аеродром Моздок в Північній Осетії. За інформацією місцевої влади було збито три дрони, проте також зафіксовано і певні руйнування.

Про це повідомили росЗМІ у суботу, 8 червня. 

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Глава республіки Сергій Мєняйло заявив, що було збито три безпілотники, зафіксовано "незначні руйнування та займання, а жертв немає".

Російське Міноборони стверджує, що один БпЛА нібито був збитий. Місцева влада заявляє про три збиті безпілотники, які були націлені на аеродром.

В свою чергу, у мережі публікують відео, на якому можна побачити проліт безпілотника та, ймовірно, його влучання.

Спецоперація ГУР

За даними джерел РБК-Україна, ці удари є бойовою операцією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Видання повідомляє, що ГУР атакувало дронами цей аеродром, оскільки саме з Моздоку злітають носії "Кинджалів" МіГ-31К та стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

В ГУР наразі інформацію не коментують і уточнює наслідки атаки.

Раніше ми повідомляли, що у Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи HIMARS.

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