Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России заявили об атаке дронов на аэродром, с которого взлетают носители "Кинжалов" arrow

В России заявили об атаке дронов на аэродром, с которого взлетают носители "Кинжалов"

8 июня 2024 13:22
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Атака ударных дронов в Россию
Боевой дрон в небе. Фото иллюстративный: Эспрессо
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Российской Федерации заявили, что беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. По информации местных властей, были сбиты три дрона, однако также зафиксированы и определенные разрушения.

Об этом сообщили росСМИ в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Удары по аэродрому в Северной Осетии

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что были сбиты три беспилотника, зафиксированы "незначительные разрушения и возгорания, а жертв нет".

Российское Минобороны утверждает, что один БпЛА якобы был сбит. Местные власти заявляют о трех сбитых беспилотниках, которые были нацелены на аэродром.

В свою очередь, в сети публикуют видео, на котором можно увидеть пролет беспилотника и, вероятно, его попадание.

Спецоперация ГУР

По данным источников, эти удары являются боевой операцией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Издание сообщает, что ГУР атаковало дронами этот аэродром, поскольку именно с Моздока слетают носители "Кинжалов" МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22м3.

В ГУР информацию не комментируют и уточняет последствия атаки.

Ранее мы сообщали, что в России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией ГУР Минобороны Украины.

Напомним, в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику противника атаковали с реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Украина
Россия
война в Украине
истребитель
дроны
война
ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина