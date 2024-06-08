Атака ударных дронов в Россию

Боевой дрон в небе. Фото иллюстративный: Эспрессо

В Российской Федерации заявили, что беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. По информации местных властей, были сбиты три дрона, однако также зафиксированы и определенные разрушения.

Об этом сообщили росСМИ в субботу, 8 июня.

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Глава республики Сергей Меняйло заявил, что были сбиты три беспилотника, зафиксированы "незначительные разрушения и возгорания, а жертв нет".

Российское Минобороны утверждает, что один БпЛА якобы был сбит. Местные власти заявляют о трех сбитых беспилотниках, которые были нацелены на аэродром.

В свою очередь, в сети публикуют видео, на котором можно увидеть пролет беспилотника и, вероятно, его попадание.

Спецоперация ГУР

По данным источников, эти удары являются боевой операцией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Издание сообщает, что ГУР атаковало дронами этот аэродром, поскольку именно с Моздока слетают носители "Кинжалов" МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22м3.

В ГУР информацию не комментируют и уточняет последствия атаки.

Ранее мы сообщали, что в России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией ГУР Минобороны Украины.

Напомним, в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику противника атаковали с реактивной артиллерийской системы HIMARS.