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В России объекты в трех областях были атакованы дронами

17 июня 2024 11:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Объекты на территории РФ
Пожар при атаке дронов в России. Фото иллюстративное: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех областях Российской Федерации. Речь идет о Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в украинских спецслужбах.

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Собеседник рассказал, что во время операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти компании Россия использует в военных целях.

Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО". Пока информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее мы писали, что, по мнению главы ГУР Буданова, украинские удары западным оружием по военной инфраструктуре на территории России уже стали ощутимы для оккупантов. Они будут продолжены до полной безопасности пограничных украинских населенных пунктов.

Напомним, что в Российской Федерации заявили, что беспилотные летательные аппараты атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. По информации местных властей, были сбиты три дрона, однако также зафиксированы и определенные разрушения.

Украина
Россия
война в Украине
дроны
война
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