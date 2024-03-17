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Вибори президента РФ — суперник Путіна набрав більше голосів на закордонних дільницях

17 березня 2024 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибори президента РФ — суперник Путіна набрав більше голосів на закордонних дільницях
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

До участі в голосуванні у виборах президента Росії долучилися й за кордоном. На більшості дільниць лідирує депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Владислав Даванков.

Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking у неділю, 17 березня, спираючись на дані компанії VoteAbroad.

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Так, згідно з результатами, на закордонних дільницях представник партії "Нові люди" Даванков набрав найбільше голосів у турецькому Трабзоні — 77%. Також він обійшов російського диктатора Володимира Путіна в Казахстані, де на одній із дільниць зібрав 68%, а Путін лише 9%.

Крім того, Даванков лідирує й у Таїланді, де має 66%, а нинішній президент РФ — лише 10%. Є просування суперника Путіна й у Фінляндії — 46% проти 7%.

Також 20% респондентів зіпсували свої бюлетені.

Вибори президента РФ

Нагадаємо, що псевдоголосування росіяни організували й на території так званої Придністровської Республіки, і в посольстві РФ у Кишиневі. Там намагалися підпалити дільницю.

Також ми писали, що вибори відбувалися й на окупованих територіях України, зокрема в Новій Каховці. Мер міста Володимир Коваленко розповів, як насправді там пройшло голосування.

Додамо, що в Росії протягом 15-17 березня тривали голосування на президентських виборах. Відомо, з яким результатом, за даними екзит-полів, переміг Путін.

володимир путін
вибори
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голосування
президент
Росія

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