Вибори президента РФ — суперник Путіна набрав більше голосів на закордонних дільницях
До участі в голосуванні у виборах президента Росії долучилися й за кордоном. На більшості дільниць лідирує депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Владислав Даванков.
Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking у неділю, 17 березня, спираючись на дані компанії VoteAbroad.
Даванков перемагає на закордонних дільницях
Так, згідно з результатами, на закордонних дільницях представник партії "Нові люди" Даванков набрав найбільше голосів у турецькому Трабзоні — 77%. Також він обійшов російського диктатора Володимира Путіна в Казахстані, де на одній із дільниць зібрав 68%, а Путін лише 9%.
Крім того, Даванков лідирує й у Таїланді, де має 66%, а нинішній президент РФ — лише 10%. Є просування суперника Путіна й у Фінляндії — 46% проти 7%.
Також 20% респондентів зіпсували свої бюлетені.
Вибори президента РФ
Нагадаємо, що псевдоголосування росіяни організували й на території так званої Придністровської Республіки, і в посольстві РФ у Кишиневі. Там намагалися підпалити дільницю.
Також ми писали, що вибори відбувалися й на окупованих територіях України, зокрема в Новій Каховці. Мер міста Володимир Коваленко розповів, як насправді там пройшло голосування.
Додамо, що в Росії протягом 15-17 березня тривали голосування на президентських виборах. Відомо, з яким результатом, за даними екзит-полів, переміг Путін.
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