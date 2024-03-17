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Выборы президента РФ — соперник Путина набрал больше голосов на зарубежных участках

17 марта 2024 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выборы президента РФ — соперник Путина набрал больше голосов на зарубежных участках
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

К участию в голосовании в выборах президента России присоединились и за границей. На большинстве участков лидирует депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владислав Даванков.

Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking в воскресенье, 17 марта, опираясь на данные компании VoteAbroad.

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Даванков побеждает на заграничных участках

Так, согласно результатам, на зарубежных участках представитель партии "Новые люди" Даванков набрал больше всего голосов в турецком Трабзоне — 77%. Также он обошел российского диктатора Владимира Путина в Казахстане, где на одном из участков собрал 68%, а Путин всего 9%.

Кроме того, Даванков лидирует и в Таиланде, где имеет 66%, а нынешний президент РФ — лишь 10%. Есть продвижение соперника Путина и в Финляндии — 46% против 7%.

Также 20% респондентов испортили свои бюллетени.

Выборы президента РФ

Напомним, что псевдоголосование россияне организовали и на территории так называемой Приднестровской Республики, и в посольстве РФ в Кишиневе. Там пытались поджечь участок.

Также мы писали, что выборы проходили и на оккупированных территориях Украины, в частности, в Новой Каховке. Мэр города Владимир Коваленко рассказал, как там прошло голосование.

Добавим, что в России в течение 15-17 марта продолжалось голосование в президентских выборах. Известно, с каким результатом, по данным экзит-поллов, победил Путин.

владимир путин
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исследование
голосование
президент
Россия

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