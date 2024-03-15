Вибори президента РФ — росіяни влаштували бунт на виборчих дільницях

Російська виборча дільниця та зіпсовані бюлетені. Фото: скриншот

В Росії стартували президентські вибори. В п'ятницю, 15 березня, мешканці країни-терориста, які не підтримують політику кремлівського режиму, розпочали на виборчих дільницях справжні бунти.

Про це інформують росЗМІ.

Читайте також:

Росіяни бунтують на виборчих дільницях

На опублікованих в соцмережах відео російські громадяни влаштовують на виборчих дільницях ледь не тотальні погроми. Наразі відомо, що в окремих російських регіонах чотири урни з бюлетенями залили зеленкою. Ба більше, на одній із дільниць жінка підпалила будку для голосування.

Вибори президента Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше голови комітетів з міжнародних справ двадцяти провідних країн світу, включно з Україною, спільно засудили вибори в Росії через плани Кремля провести їх і на окупованих територіях нашої країни.

А у Воронежі портрет чинного президента Володимира Путіна накрили простирадлом через скаргу одного зі спостерігачів на незаконну агітацію.

Водночас заради залученості якомога більшої кількості громадян проголосувати за голову Кремля росіяни до виборчих дільниць долучили переодягнених в костюми аніматорів, які виголошували різні промови на його користь.