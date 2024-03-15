Влада Бердянська розповіла, як окупанти готуються до виборів президента

Урна для виборів у Росії. Фото: росЗМІ

Вибори президента Росії призначені на 15-17 березня. Однак на тимчасово окупованих територіях України голосування розпочали раніше. Приміром, у Бердянському районі, за словами окупантів, проголосували вже нібито 36% населення.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Окупанти рапортують про те, що 36% населення Бердянського району вже віддали свій голос на виборах. Хоча вибори відбудуться офіційно лише 17 березня.

"По самому місту Бердянськ окупанти продовжують ходити з розʼясненнями, із запитаннями, як вам зручно проголосувати, де ви будете голосувати, чи є у вас паспорт чи немає, розʼяснюють, що можна і без паспорту, можна і з українським проголосувати. Коротше, "замоложують" місцеве населення, щоб вони йшли на вибори", — розповів Віктор Дудукалов.

Окупанти загрожують місцевим, аби ті йшли на вибори. Як каже пан Дудукалов, вони закликають до виборів з натяком на те, що відмовитися не можна.

"Анонсують, що нібито чи то 17-го, чи то не тільки 17-го , але вони відкриють в класичному вигляді дільниці для голосування. Адреси їхні вони не повідомляють, незрозуміло, де це буде голосування, цю інформацію вони максимально приховують. Вони бояться, що 100% там буде якась "бавовна" на цих дільницях", — повідомив заступник голови Бердянської райради.

До того ж окупантам необхідно отримати гарну картинку для звіту, тож вони обмежено відкриватимуть дільниці, щоб створити штучні черги.

Нагадаємо, окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 тисяч рублів.