Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Власти Бердянска рассказали, как оккупанты готовятся к выборам президента arrow

Власти Бердянска рассказали, как оккупанты готовятся к выборам президента

15 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Власти Бердянска рассказали, как оккупанты готовятся к выборам президента
Урна для выборов в России. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Выборы президента России назначены на 15-17 марта. Однако на временно оккупированных территориях Украины голосование было начато ранее. К примеру, в Бердянском районе, по словам оккупантов, проголосовали уже якобы 36% населения.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Читайте также:

Выборы президента РФ в Бердянске

Оккупанты рапортуют о том, что 36% населения Бердянского района уже отдали свой голос на выборах. Хотя выборы пройдут официально только 17 марта.

"По самому городу Бердянск кафиры продолжают ходить с разъяснениями, с вопросами как вам удобно проголосовать, где вы будете голосовать, есть ли у вас паспорт или нет, разъясняют, что можно и без паспорта, можно и с украинским проголосовать. Короче, "замолаживают" местное население, чтобы они шли на выборы", — рассказал Виктор Дудукалов.

Также оккупанты угрожают местным, чтобы те шли на выборы. Как говорит Дудукалов, они призывают к выборам с намеком на то, что отказаться нельзя.

"Анонсируют, что якобы то 17-го, то ли не только 17-го, но они откроют в классическом виде участки для голосования. Адреса их они не сообщают, непонятно, где это будет голосование, эту информацию они максимально скрывают. Они боятся, что 100% там будет какой-то "хлопок" на этих участках", — сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета.

К тому же оккупантам необходимо получить хорошую картинку для отчета, поэтому они будут ограниченно открывать участки, чтобы создать искусственные очереди.

Напомним, оккупанты начали заманивать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 тысяч рублей.

владимир путин
выборы
Бердянск
оккупация
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше