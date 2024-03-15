Власти Бердянска рассказали, как оккупанты готовятся к выборам президента

Урна для выборов в России. Фото: росСМИ

Выборы президента России назначены на 15-17 марта. Однако на временно оккупированных территориях Украины голосование было начато ранее. К примеру, в Бердянском районе, по словам оккупантов, проголосовали уже якобы 36% населения.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Оккупанты рапортуют о том, что 36% населения Бердянского района уже отдали свой голос на выборах. Хотя выборы пройдут официально только 17 марта.

"По самому городу Бердянск кафиры продолжают ходить с разъяснениями, с вопросами как вам удобно проголосовать, где вы будете голосовать, есть ли у вас паспорт или нет, разъясняют, что можно и без паспорта, можно и с украинским проголосовать. Короче, "замолаживают" местное население, чтобы они шли на выборы", — рассказал Виктор Дудукалов.

Также оккупанты угрожают местным, чтобы те шли на выборы. Как говорит Дудукалов, они призывают к выборам с намеком на то, что отказаться нельзя.

"Анонсируют, что якобы то 17-го, то ли не только 17-го, но они откроют в классическом виде участки для голосования. Адреса их они не сообщают, непонятно, где это будет голосование, эту информацию они максимально скрывают. Они боятся, что 100% там будет какой-то "хлопок" на этих участках", — сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета.

К тому же оккупантам необходимо получить хорошую картинку для отчета, поэтому они будут ограниченно открывать участки, чтобы создать искусственные очереди.

Напомним, оккупанты начали заманивать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 тысяч рублей.