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Вибори без вибору — агітаторський маскарад під час голосування в Росії

15 березня 2024 12:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вибори без вибору — агітаторський маскарад під час голосування в Росії
Росіянин в костюмі на виборах. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії стартував перший день президентських виборів у п'ятницю, 15 березня. Задля залученості якомога більшої кількості громадян та агітації голосування за головного кандидата Володимира Путіна росіяни влаштували справжній маскарад. Вони переодягнені в костюми на виборчих комісіях виголошували різні промови на користь диктатора.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У мережі поширили декілька відео, на яких видно, як росіяни приходять голосувати на вибори та при цьому агітують обирати в бюлетені саме кандидатуру Путіна. Вони переодягнені в різні костюми і намагаються привернути увагу інших виборців.

"Де тут можна голос за правителя нового залишити?" — запитує один з виборців, переодягнений у костюм.

Інша жінка взагалі влаштувала концерт на дільниці, вона заспівала частівку про вибори.

"Кожен має прийти і проголосувати, миру вам, добрі люди!" — скандував ще один росіянин.

Росіянин перевдягнений в костюм ведмедя на виборах
Росіянин перевдягнений в костюм ведмедя на виборах. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 15 березня на одній з дільниць у Воронежі портрет Путіна накрили простирадлом. Причиною цьому стало те, що один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.

Також ми писали, що глава Європейської ради Шарль Мішель наперед привітав диктатора з "перемогою" на виборах.

володимир путін
вибори
голосування
Росія

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