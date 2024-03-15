Выборы без выбора — агитаторский маскарад во время голосования в России

Россиянин в костюме на выборах. Фото: скриншот с видео

В России стартовал первый день президентских выборов в пятницу, 15 марта. Для привлечения как можно большего количества граждан и агитации голосования за главного кандидата Владимира Путина россияне устроили настоящий маскарад. Они, переодетые в костюмы на избирательных комиссиях, произносили разные речи в пользу диктатора.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сети распространили несколько видео, где видно, как россияне приходят голосовать на выборы и при этом агитируют выбирать в бюллетене именно кандидатуру Путина. Они переодеты в разные костюмы и пытаются привлечь внимание других избирателей.

"Где здесь можно голос за правителя нового оставить?" — спрашивает один из избирателей, переодетый в костюм.

Другая женщина вообще устроила концерт на участке, она спела частушку о выборах.

"Каждый должен прийти и проголосовать, миру вам, добрые люди!" — скандировал еще один россиянин.

Россиянин, переодетый в костюм медведя, на выборах. Фото: росСМИ

Напомним, 15 марта на одном из участков в Воронеже портрет Путина накрыли простыней. Причиной тому стало то, что один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

Также мы писали, что глава Европейского совета Шарль Мишель заранее поздравил диктатора с "победой" на выборах.