Глава Євроради іронічно привітав Путіна з майбутньою "перемогою" на виборах

Шарль Мішель. Фото: Reuters

Глава Європейської ради Шарль Мішель наперед привітав російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах. Голосування розпочалося сьогодні й триватиме до 17 березня.

Свою заяву Мішель опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Немає опозиції. Немає свободи. Немає вибору", — іронічно написав Мішель, наперед вітаючи Путіна з "перемогою".

Заява Шарля Мішеля. Фото: скриншот

Нагадаємо, голови комітетів з міжнародних справ із двадцяти країн спільно засудили президентські "вибори" Росії. А у ГУР попередили про фальсифікацію результатів.

До слова, на одній з дільниць у Воронежі портрет Володимира Путіна накрили простирадлом, адже один зі спостерігачів поскаржився на незаконну агітацію.