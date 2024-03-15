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Глава Евросовета иронически поздравил Путина с предстоящей "победой" на выборах

15 марта 2024 11:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Глава Евросовета иронически поздравил Путина с предстоящей "победой" на выборах
Шарль Мишель. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Глава Европейского совета Шарль Мишель наперед поздравил российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах. Голосование началось сегодня и продлится до 17 марта.

Свое заявление Мишель опубликовал на своей странице в Twitter.

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Как Шарль Мишель "поздравил" Путина с победой на выборах

" Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся сегодня выборах. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора", — иронично написал Мишель, заранее поздравляя Путина с "победой".

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Заявление Шарля Мишеля. Фото: скриншот

Напомним, главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России. А в ГУР предупредили о фальсификации результатов.

К слову, на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.

война
владимир путин
выборы
россияне
Шарль Мишель
голосование
ЕС
Россия

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