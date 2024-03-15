Глава Евросовета иронически поздравил Путина с предстоящей "победой" на выборах
Глава Европейского совета Шарль Мишель наперед поздравил российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах. Голосование началось сегодня и продлится до 17 марта.
Свое заявление Мишель опубликовал на своей странице в Twitter.
Как Шарль Мишель "поздравил" Путина с победой на выборах
" Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на начинающихся сегодня выборах. Нет оппозиции. Нет свободы. Нет выбора", — иронично написал Мишель, заранее поздравляя Путина с "победой".
Напомним, главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские "выборы" России. А в ГУР предупредили о фальсификации результатов.
К слову, на одном из участков в Воронеже портрет Владимира Путина накрыли простыней, ведь один из наблюдателей пожаловался на незаконную агитацию.
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