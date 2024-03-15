Выборы президента РФ — россияне устроили бунт на избирательных участках

Российский избирательный участок и испорченные бюллетени. Фото: скриншот

В России стартовали президентские выборы. В пятницу, 15 марта, жители страны-террориста, не поддерживающие политику кремлевского режима, устроили на избирательных участках настоящие бунты.

Об этом информируют РосСМИ.

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На опубликованных в соцсетях видео российские граждане устраивают на избирательных участках чуть ли не тотальные погромы. Пока известно, что в отдельных российских регионах четыре урны с бюллетенями залили зеленкой. Более того, на одном из участков женщина подожгла будку для голосования.

Выборы президента России — последние новости

Напомним, ранее главы комитетов по международным делам двадцати ведущих стран мира, включая Украину, совместно осудили выборы в России, из-за планов Кремля провести их и на оккупированных территориях нашей страны.

А в Воронеже портрет действующего президента Владимира Путина накрыли простыней из-за жалобы одного из наблюдателей на незаконную агитацию.

В то же время ради привлечения как можно большего количества граждан проголосовать за главу Кремля россияне на избирательные участки пригласили переодетых в костюмы аниматоров, которые декламировали разные речи в его адрес.