Вбивство українок у Німеччині — ЗМІ повідомили нові моторошні подробиці злочину

Вбита в Німеччині українка з коляскою. Фото: Front News

Німецьке видання Bild розповіло нові подробиці викрадення 5-тижневої дівчинки в німецькому місті Хокенхаймі та вбивства її українських мами та бабусі. Підозрювані у вчиненні злочину були схоплені поліцейськими спецпризначенцями.

Про це говориться у матеріалі Bild.

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Дитину знайшли в подружньої пари

Дитину було знайдено в будинку пари в тихому житловому районі на околиці Зандхаузена. Йдеться про Марка О. (44 роки), який працював у м'ясній лавці, та його дружину російського походження Інну (43 роки).

Кілька місяців чоловік і жінка відкрито говорили сусідам та колегам по роботі про майбутнє "народження" доньки. Варто додати, що у них уже є троє синів.

"Він із гордістю показав мені рожеву шапочку для дитини. Я була вражена, тому що його дружина взагалі не виглядала вагітною. Але я ніколи не чекала на такий злочин. Пара завжди була дуже чемною і здавалася милою", — каже сусідка.

Ще один сусід розповів, що пару затримувала ціла команда правоохоронців.

"У середу ввечері, близько 19:00, перед будинком зупинилося кілька автомобілів, з яких вийшли багато людей в масках. Коли я вийшов, мій сусід сидів перед будинком із зв'язаними руками", — розповів сусід.

Чоловік додав, що зателефонував до поліції, де йому повідомили, що відбувається поліцейська операція. Спершу він думав, що це злочинний напад.

Як зловмисники вийшли на своїх жертв

Востаннє українську родину бачили у ресторані у супроводі жінки, яка в соціальних мережах запропонувала їм допомогу з оформленням документів.

Поки незрозуміло, чи це інша жінка чи Інна і чи заарештована вона.

Вбивство українки у Німеччині

Нагадаємо, у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.

Додамо, у Німеччині вбивство українки розслідували понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Також ми писали, що у Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої біженки з України.