Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вбивство українок у Німеччині — ЗМІ повідомили нові моторошні подробиці злочину arrow

Вбивство українок у Німеччині — ЗМІ повідомили нові моторошні подробиці злочину

26 березня 2024 15:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вбивство українок у Німеччині — ЗМІ повідомили нові моторошні подробиці злочину
Вбита в Німеччині українка з коляскою. Фото: Front News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німецьке видання Bild розповіло нові подробиці викрадення 5-тижневої дівчинки в німецькому місті Хокенхаймі та вбивства її українських мами та бабусі. Підозрювані у вчиненні злочину були схоплені поліцейськими спецпризначенцями.

Про це говориться у матеріалі Bild.

Читайте також:

Дитину знайшли в подружньої пари

Дитину було знайдено в будинку пари в тихому житловому районі на околиці Зандхаузена. Йдеться про Марка О. (44 роки), який працював у м'ясній лавці, та його дружину російського походження Інну (43 роки).

Кілька місяців чоловік і жінка відкрито говорили сусідам та колегам по роботі про майбутнє "народження" доньки. Варто додати, що у них уже є троє синів.

"Він із гордістю показав мені рожеву шапочку для дитини. Я була вражена, тому що його дружина взагалі не виглядала вагітною. Але я ніколи не чекала на такий злочин. Пара завжди була дуже чемною і здавалася милою", — каже сусідка.

Ще один сусід розповів, що пару затримувала ціла команда правоохоронців.

"У середу ввечері, близько 19:00, перед будинком зупинилося кілька автомобілів, з яких вийшли багато людей в масках. Коли я вийшов, мій сусід сидів перед будинком із зв'язаними руками", — розповів сусід.

Чоловік додав, що зателефонував до поліції, де йому повідомили, що відбувається поліцейська операція. Спершу він думав, що це злочинний напад.

Як зловмисники вийшли на своїх жертв

Востаннє українську родину бачили у ресторані у супроводі жінки, яка в соціальних мережах запропонувала їм допомогу з оформленням документів.

Поки незрозуміло, чи це інша жінка чи Інна і чи заарештована вона.

Вбивство українки у Німеччині

Нагадаємо, у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.

Додамо, у Німеччині вбивство українки розслідували понад 60 поліцейських. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".

Також ми писали, що у Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої біженки з України.

Німеччина
українці
вбивство
викрадення
поліція
росіяни
Україна
дитина
вбивця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК