Убийство украинок в Германии — СМИ сообщили новые жуткие подробности преступления

Убитая в Германии украинка с коляской. Фото: Front News

Немецкое издание Bild рассказало новые подробности похищения 5-недельной девочки в немецком городе Хокенхайме и убийства ее украинских мамы и бабушки. Подозреваемые в совершении преступления были схвачены полицейскими спецназовцами.

Об этом говорится в материале Bild.

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Ребенок был найден в доме пара в тихом жилом районе на окраине Зандхаузена. Речь идет о Марке О. (44 года), работавшем в мясной скамейке, и его жене российского происхождения Инне (43 года).

Несколько месяцев мужчина и женщина открыто говорили соседям и коллегам по работе о предстоящем "рождение" дочери. Стоит добавить, что у них уже есть три сына.

"Он с гордостью показал мне розовую шапочку для ребенка. Я была поражена, потому что его жена вообще не выглядела беременной. Но я никогда не ожидала такого преступления. Пара всегда была очень вежливой и казалась милой", — говорит соседка.

Еще один сосед рассказал, что пару задерживала целая команда стражей порядка.

"В среду вечером, около 19:00, перед домом остановились несколько автомобилей, из которых вышли многочисленные люди в масках. Когда я вышел, мой сосед сидел перед домом со связанными руками", — рассказал сосед.

Мужчина добавил, что позвонил по телефону в полицию, где ему сообщили, что проходит полицейская операция. Сначала он думал, что это преступное нападение.

Как злоумышленники вышли на своих жертв

Последний раз украинскую семью видели в ресторане в сопровождении женщины, которая в социальных сетях предложила им помощь с оформлением документов.

Пока непонятно, это другая женщина или Инна и арестована ли она.

Убийство украинки в Германии

Напомним, в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.

Добавим, в Германии убийство украинки расследовали более 60 полицейских . Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".

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