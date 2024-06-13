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Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

13 червня 2024 17:34
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Ілля Рябінін
редактор
Смерть української дитини в Німеччині — один з підозрюваних заявив про алібі
Один з підозрюваних з доказом, який він рахує за алібі. Фото: Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українець, якого в Німеччині підозрюють у вбивстві 9-річної дівчинки з Дніпропетровської області, заявив про свою непричетність до вбивства через наявність алібі. За його словами в момент скоєння злочину він перебував за кордоном у стоматолога. 

Про це повідомляє Bild у четвер, 13 червня. 

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Чек, який надав підозрюваний. Джерело: Bild

За інформацією німецьких журналістів, 55-річний Геннадій, який мешкає по сусідству з родиною вбитої дівчинки, заявив, що всі останні дні був у Туреччині, де робив нові зуби. В якості доказу він показав  штампи у паспорті, чек, а також нові зуби, які йому зробили турецькі дантисти.

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Підозрюваний показує штамп в паспорті. Джерело: Bild

Чоловік вже надав свідчення німецькій поліції. Він визнав, що два місяці перебував у стосунках із матір'ю дівчинки, проте вони розлучилися мирно, і він їй не погрожував. За його словами, з дівчинкою він мав "хороші стосунки", і дуже переймався з приводу смерті дівчинки.

Другого підозрюваного, громадянина Молдови Андрія, досі розшукує поліція. Він постійно проживав у Празі, проте в день вбивства прибув до Дебельна, та намагався зв'язатися з матір'ю дівчинки.

Вбивство 9-річної дівчинки в Німеччині — що відомо

Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили в розшук 9-річну українку Валерію, яка зникла у понеділок дорогою до школи. Хоча повідомила в поліцію про зникнення дитини мама дівчинки, тоді як у школі не поставили правоохоронців до відома.

Згодом виявилося, що дитина мертва: тіло дівчинки знайшли в лісі у Саксонії. Тоді німецькі правоохоронці оголосили в розшук двох підозрюваних, серед яких — коханець матері загиблої дитини, який хотів створити стосунки із матір'ю Валерії, але отримавши відмову, пообіцяв "зруйнувати їй життя".

Україна
вбивство
поліція
Кримінал
Німеччина

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