Смерть украинского ребенка в Германии — один из подозреваемых заявил про алиби

Один из подозреваемых с доказательством, которое он считает алиби. Фото: Bild

Украинец, подозреваемый в Германии в убийстве 9-летней девочки из Днепропетровской области, заявил о своей непричастности к убийству из-за наличия алиби. По его словам, в момент совершения преступления он находился за границей у стоматолога.

Об этом сообщает Bild в четверг, 13 июня.

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Чек, который предоставил подозреваемый. Источник: Bild

По информации немецких журналистов, 55-летний Геннадий, проживающий по соседству с семьей убитой девочки, заявил, что все последние дни был в Турции, где делал новые зубы. В качестве доказательства он показал штампы в паспорте, чек, а также новые зубы, сделанные ему турецкими дантистами.

Подозреваемый показывает штамп в паспорте. Источник: Bild

Мужчина уже дал показания немецкой полиции. Он признал, что два месяца находился в отношениях с матерью девочки, однако они расстались мирно и он ей не угрожал. По его словам, с девочкой он имел "хорошие отношения" и очень переживал по поводу смерти девочки.

Второго подозреваемого, гражданина Молдовы, Андрея, до сих пор разыскивает полиция. Он постоянно проживал в Праге, однако в день убийства прибыл в Дебельн и пытался связаться с матерью девочки.

Убийство 9-летней девочки в Германии — что известно

Напомним, ранее в Германии объявили в розыск 9-летнюю украинку Валерию, пропавшую в понедельник по дороге в школу. Хотя сообщила в полицию об исчезновении ребенка мама девочки, в то время как в школе не поставили правоохранителей в известность.

Впоследствии оказалось, что ребенок мертв: тело девочки обнаружили в лесу в Саксонии. Тогда немецкие правоохранители объявили в розыск двух подозреваемых, среди которых — любовник матери погибшего ребенка, который хотел создать отношения с матерью Валерии, но, получив отказ, пообещал "разрушить ей жизнь".