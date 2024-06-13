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Убивство девʼятирічної дівчинки в Німеччині — у злочині підозрюють двох чоловіків

13 червня 2024 16:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Убивство української дитини в Німеччині — поліція назвала підозрюваних
Українська дівчинка Валерія, вбита у Німеччині. Фото: RFI
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Німеччині у вбивстві 9-річної української дівчинки Валерії, тіло якої було знайдене 9 червня, підозрюють двох уродженців України та Молдови. Один з них є коханцем матері дитини.

 Про це говориться у матеріалі Новини.LIVE у четвер, 13 червня.

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У німецькій поліції назвали двох підозрюваних у вбивстві 9-річнох дівчинки Валерії, яка 3 червня зникла на шляху до школи і за тиждень була знайдена мертвою.

Першим підозрюваним є уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець матері Валерії. Він живе у Празі, але чеські слідчі не можуть його відшукати. Зранку в день вбивства він намагався зв’язатися з жінкою. Слідство вважає, що він того дня був у Дебельні, де проживала дівчинка з матір’ю та бабусею.

Ще одним підозрюваним є 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Чоловік був сусідом родини дівчинки. Геннадій хотів створити стосунки із матір'ю Валерії, але жінка йому відмовила. Після цього він обіцяв "зруйнувати їй життя". Його німецькі правоохоронці також не можуть відшукати.

Раніше ми повідомляли, що німецька поліція підтвердила, що загибла дитина, яку напередодні знайшли в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали, починаючи з 3 червня, коли вона пішла до школи і не повернулася.

Нагадаємо, раніше у  Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками із Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність. 

Україна
вбивство
поліція
Німеччина
дитина

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