Убийство украинского ребенка в Германии - полиция назвала подозреваемых

Украинская девочка Валерия убита в Германии. Фото: RFI

В Германии в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии, тело которой было найдено 9 июня, подозревают двоих уроженцев Украины и Молдовы. Один из них является любовником матери ребенка.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE в четверг, 13 июня.

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В немецкой полиции назвали двух подозреваемых в убийстве 9-летней девочки Валерии, которая 3 июня исчезла на пути в школу и через неделю была найдена мертвой.

Первым подозреваемым является уроженец Молдовы Андрей, бывший парень матери Валерии. Он живет в Праге, но чешские следователи не могут его найти. Утром в день убийства он пытался связаться с женщиной. Следствие считает, что в тот день он был в Дебельне, где проживала девочка с матерью и бабушкой.

Еще одним подозреваемым является 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Мужчина был соседом семьи девочки. Геннадий хотел создать отношения с матерью Валерии, но женщина ему отказала. После этого он обещал "разрушить ей жизнь". Его немецкие правоохранители также не могут найти.

Ранее мы сообщали, что немецкая полиция подтвердила, что погибший ребенок, которого накануне нашли в немецкой Саксонии, это 9-летняя украинка Валерия. Девочку искали, начиная с 3 июня, когда она пошла в школу и не вернулась.

Напомним, ранее в Дюссельдорфе несовершеннолетними подростками из Сирии и Ливии было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова и Артема Козаченко из-за их национальной принадлежности.