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Тіло зниклої 9-річної українки знайшли в німецькому лісі —деталі трагедії

12 червня 2024 22:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вбивство української дитини в Німеччині
Термінова новина
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Німецька поліція підтвердила, що загибла дитина, яку напередодні знайшли в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали починаючи з 3 червня, коли вона пішла до школи і не повернулася.

Про це розповідає ТСН.

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В Німеччині поліція підтвердила, що загибла дитина, тіло якої напередоднізнайшли в німецькій Саксонії — це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали з 3 червня, коли вона пішла до школи і більше не повернулася.

Мама Валерії походить з Дніпропетровської області і приїхала в Німеччину в 2022-му році, намагаючись врятуватися від війни.

Тато дитини служить у Силах оборони. Батьки розлучені. Наразі поліція розслідує обставини цієї справи, яку правоохоронці кваліфікували, як убивство.

Раніше ми писали, що у відбуваютья інтенсивні пошуки 9-річної українки Валерії, яка зникла у понеділок дорогою до школи. Школа не повідомила поліцію про її відсутність на заняттях, і тільки увечері того дня мама Валерії звернулася до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше у  Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками із Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність. 

Раніше у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.

дитина
вбивство
Німеччина
поліція
Україна

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