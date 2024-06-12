Вбивство української дитини в Німеччині

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Німецька поліція підтвердила, що загибла дитина, яку напередодні знайшли в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали починаючи з 3 червня, коли вона пішла до школи і не повернулася.

Про це розповідає ТСН.

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Зникнення дівчинки в Німеччині

В Німеччині поліція підтвердила, що загибла дитина, тіло якої напередоднізнайшли в німецькій Саксонії — це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали з 3 червня, коли вона пішла до школи і більше не повернулася.

Мама Валерії походить з Дніпропетровської області і приїхала в Німеччину в 2022-му році, намагаючись врятуватися від війни.

Тато дитини служить у Силах оборони. Батьки розлучені. Наразі поліція розслідує обставини цієї справи, яку правоохоронці кваліфікували, як убивство.

Раніше ми писали, що у відбуваютья інтенсивні пошуки 9-річної українки Валерії, яка зникла у понеділок дорогою до школи. Школа не повідомила поліцію про її відсутність на заняттях, і тільки увечері того дня мама Валерії звернулася до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше у Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками із Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність.

Раніше у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.