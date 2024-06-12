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Тело пропавшей 9-летней украинки нашли в немецком лесу — детали трагедии

12 июня 2024 22:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Убийство украинского ребенка в Германии
Срочная новость
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Немецкая полиция подтвердила, что погибший ребенок, который накануне нашли в немецкой Саксонии, это 9-летняя украинка Валерия. Девочку искали начиная с 3 июня, когда она пошла в школу и не вернулась.

Об этом рассказывает ТСН.

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В Германии полиция подтвердила, что погиб ребенок, тело которого накануне нашли в немецкой Саксонии — это 9-летняя украинка Валерия. Девочку искали с 3 июня, когда она пошла в школу и больше не вернулась.

Мама Валерии происходит из Днепропетровской области и приехала в Германию в 2022 году, пытаясь спастись от войны.

Папа ребенка служит в силах обороны. Родители разведены. Полиция расследует обстоятельства этого дела, которое правоохранители квалифицировали, как убийство.

Ранее мы писали, что у отбывающих интенсивные поиски 9-летней украинки Валерии, которая исчезла в понедельник по дороге в школу. Школа не сообщила полиции о ее отсутствии на занятиях, и только вечером того дня мама Валерии обратилась к стражам порядка.

Напомним, ранее в Дюссельдорфе несовершеннолетними подростками из Сирии и Ливии было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова и Артема Козаченко из-за их национальной принадлежности.

Ранее в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.

ребенок
убийство
Германия
полиция
Украина

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