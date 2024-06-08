У Німеччині зникла українська дівчинка Валерія - що відомо

Зникла Валерія. Фото: Поліція округу Саксонія

У Німеччині тривають інтенсивні пошуки 9-річної українки Валерії, яка зникла у понеділок дорогою до школи. Вона зникла у Дебельні, коли йшла до школи. Школа не повідомила поліцію про її відсутність на заняттях, і тільки увечері того дня мама Валерії звернулася до правоохоронців.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про зникнення дівчинки

Речниця поліції Хемніца повідомила, що пошуки тривають вже кілька днів і можуть продовжитися ще наступного тижня, якщо не буде результату.

"Пошукова операція триває. На жаль, новин поки немає. Ми працюємо сьогодні, продовжимо завтра, наступного тижня, якщо не буде результату", — сказали у поліції.

В операції беруть участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки, а також спецтехніка, включаючи гелікоптери і дрони. У поліції повідомили, що у пошуках дівчинки залучено майже 40 екстрених служб.

Поліцейські щодня отримують інформацію від населення, яка ретельно перевіряється. Проте жодної конкретної підказки щодо місцеперебування дівчинки досі не отримано.

"Були повідомлення, але нічого конкретного під час їх перевірки не виявилося", — зазначили у поліції.

Українські дипломати тримають ситуацію на контролі. Поліцейські і слідчі контактують з українськими представниками та з батьком дівчинки, який перебуває в Україні.

Пошукові роботи тривають навіть у вихідні, і всі залучені служби продовжують з’ясовувати місцеперебування дев’ятирічної Валерії. Поліція закликає всіх можливих свідків надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках дитини.

Нагадаємо, раніше у Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками із Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність.

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