Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Німеччині шукають 9-річну українську дівчинку — залучено майже 40 екстрених служб arrow

У Німеччині шукають 9-річну українську дівчинку — залучено майже 40 екстрених служб

8 червня 2024 18:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Німеччині зникла українська дівчинка Валерія - що відомо
Зникла Валерія. Фото: Поліція округу Саксонія
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Німеччині тривають інтенсивні пошуки 9-річної українки Валерії, яка зникла у понеділок дорогою до школи. Вона зникла у Дебельні, коли йшла до школи. Школа не повідомила поліцію про її відсутність на заняттях, і тільки увечері того дня мама Валерії звернулася до правоохоронців.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Що відомо про зникнення дівчинки

Речниця поліції Хемніца повідомила, що пошуки тривають вже кілька днів і можуть продовжитися ще наступного тижня, якщо не буде результату.

"Пошукова операція триває. На жаль, новин поки немає. Ми працюємо сьогодні, продовжимо завтра, наступного тижня, якщо не буде результату", — сказали у поліції.

В операції беруть участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки, а також спецтехніка, включаючи гелікоптери і дрони. У поліції повідомили, що у пошуках дівчинки залучено майже 40 екстрених служб.

Поліцейські щодня отримують інформацію від населення, яка ретельно перевіряється. Проте жодної конкретної підказки щодо місцеперебування дівчинки досі не отримано.

"Були повідомлення, але нічого конкретного під час їх перевірки не виявилося", — зазначили у поліції.

Українські дипломати тримають ситуацію на контролі. Поліцейські і слідчі контактують з українськими представниками та з батьком дівчинки, який перебуває в Україні.

Пошукові роботи тривають навіть у вихідні, і всі залучені служби продовжують з’ясовувати місцеперебування дев’ятирічної Валерії. Поліція закликає всіх можливих свідків надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках дитини.

Нагадаємо, раніше у  Дюссельдорфі неповнолітніми підлітками із Сирії та Лівії було скоєно напад на гравців юніорської збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова та Артема Козаченка через їхню національну приналежність. 

Раніше у німецькому місті Гоккенгайм жорстоко вбили українку Маргариту Стеценко. Як повідомлялося, її п'ятитижнева донька та матір Марина Стеценко зникли безвісти.

Німеччина
зникнення
біженці
діти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна