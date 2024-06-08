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В Германии ищут 9-летнюю украинскую девочку — задействованы почти 40 экстренных служб

8 июня 2024 18:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Германии исчезла украинская девочка Валерия – что известно
Исчезнувшая Валерия. Фото: Полиция округа Саксония
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Германии продолжаются интенсивные поиски 9-летней украинки Валерии, пропавшей в понедельник по дороге в школу. Она пропала в Дебельне, когда шла в школу. Школа не сообщила полиции о ее отсутствии на занятиях, и только вечером того дня мама Валерии обратилась к стражам порядка.

Об этом сообщает Укринформ.

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Что известно об исчезновении девочки

Пресс-секретарь полиции Хемница сообщила, что поиски продолжаются уже несколько дней и могут продолжиться еще на следующей неделе, если не будет результата.

"Поисковая операция продолжается. К сожалению, новостей пока нет. Мы работаем сегодня, продолжим завтра, на следующей неделе, если не будет результата", — сказали в полиции.

В операции участвуют сотни полицейских, водолазы, специальные собаки, а также спецтехника, включая вертолеты и дроны. В полиции сообщили, что в поисках девочки задействовано около 40 экстренных служб.

Полицейские ежедневно получают информацию от тщательно проверяемого населения. Однако никакой конкретной подсказки о местонахождении девочки до сих пор не получено.

"Были сообщения, но ничего конкретного при их проверке не оказалось", — отметили в полиции.

Украинские дипломаты держат ситуацию на контроле. Полицейские и следователи контактируют с украинскими представителями и отцом девочки, который находится в Украине.

Поисковые работы продолжаются даже в выходные, и все привлеченные службы продолжают выяснять местонахождение девятилетней Валерии. Полиция призывает всех возможных свидетелей предоставлять любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка.

Напомним, ранее в Дюссельдорфе несовершеннолетними подростками из Сирии и Ливии было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова и Артема Козаченко из-за их национальной принадлежности.

Ранее в немецком городе Гоккенгайм жестоко убили украинку Маргариту Стеценко. Как сообщалось, ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.

Германия
исчезновение
беженцы
дети

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