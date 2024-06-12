Пропавшая в Германии 9-летняя украинская девочка найдена мертвой в лесу
В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу недалеко от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.
Об этом пишет издание Bild в среду, 12 июня.
Девочка стала жертвой преступления
"Это печальная уверенность. Погибшая — исчезла девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", — заявил комиссар полиции Карстен Каэмпф.
По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник вдали от лесных троп, в подлеске на непроходимой местности, примерно в 2,5 километра от дома его родителей.
В полиции отметили, что Валерия стала жертвой преступления, и расследование убийства продолжается.
"В настоящее время наше расследование сосредоточено на кругу общения семьи", — сказала представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт.
В то же время она добавила, что подозреваемых нет, аресты пока не произведены. Известно, что после расследования и вскрытия нет признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.
Что известно об исчезновении Валерии
Валерия жила в Германии с матерью с 2022 года.
Последний девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе, когда она направлялась в школу. Однако она туда так и не приехала. Одноклассник Валерии утверждает, что видел девочку перед школой в день ее исчезновения около 09:20, она ждала кого-то.
При этом школа не сообщила матери об отсутствии девочки, поэтому ее исчезновение заметили только днем, когда она не пришла домой.
Девять дней сотни полицейских и десятки добровольцев искали девочку.
Напомним, в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров 27 апреля были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.
Также правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.
Ранее в немецком городе Гоккенгайм близ Штутгарта произошло жуткое убийство 27-летней беженцы из Украины Маргариты Стеценко. Дополнительно ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.
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