Немецкие полицейские обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку мертвой в лесу. Фото: Bild

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу недалеко от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.

Об этом пишет издание Bild в среду, 12 июня.

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Девочка стала жертвой преступления

"Это печальная уверенность. Погибшая — исчезла девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", — заявил комиссар полиции Карстен Каэмпф.

По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник вдали от лесных троп, в подлеске на непроходимой местности, примерно в 2,5 километра от дома его родителей.

В полиции отметили, что Валерия стала жертвой преступления, и расследование убийства продолжается.

Погибшая девочка Валерия. Фото: Bild

"В настоящее время наше расследование сосредоточено на кругу общения семьи", — сказала представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт.

В то же время она добавила, что подозреваемых нет, аресты пока не произведены. Известно, что после расследования и вскрытия нет признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

Немецкие полицейские обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку мертвой в лесу. Фото: Bild

Что известно об исчезновении Валерии

Валерия жила в Германии с матерью с 2022 года.

Последний девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе, когда она направлялась в школу. Однако она туда так и не приехала. Одноклассник Валерии утверждает, что видел девочку перед школой в день ее исчезновения около 09:20, она ждала кого-то.

При этом школа не сообщила матери об отсутствии девочки, поэтому ее исчезновение заметили только днем, когда она не пришла домой.

Девять дней сотни полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

Напомним, в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров 27 апреля были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Также правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.

Ранее в немецком городе Гоккенгайм близ Штутгарта произошло жуткое убийство 27-летней беженцы из Украины Маргариты Стеценко. Дополнительно ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.