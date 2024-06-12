Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пропавшая в Германии 9-летняя украинская девочка найдена мертвой в лесу arrow

Пропавшая в Германии 9-летняя украинская девочка найдена мертвой в лесу

12 июня 2024 15:50
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку
Немецкие полицейские обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку мертвой в лесу. Фото: Bild
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Германии нашли мертвой 9-летнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Полиция подтвердила, что тело, найденное в лесу недалеко от Дебельна (Саксония) во вторник, принадлежит девочке.

Об этом пишет издание Bild в среду, 12 июня.

Читайте также:

Девочка стала жертвой преступления

"Это печальная уверенность. Погибшая — исчезла девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", — заявил комиссар полиции Карстен Каэмпф.

По данным полиции, тело ребенка было обнаружено во вторник вдали от лесных троп, в подлеске на непроходимой местности, примерно в 2,5 километра от дома его родителей.

В полиции отметили, что Валерия стала жертвой преступления, и расследование убийства продолжается.

 

погибшая девочка
Погибшая девочка Валерия. Фото: Bild

"В настоящее время наше расследование сосредоточено на кругу общения семьи", — сказала представитель прокуратуры Ингрид Бургхарт.

В то же время она добавила, что подозреваемых нет, аресты пока не произведены. Известно, что после расследования и вскрытия нет признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

 

полиция
Немецкие полицейские обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку мертвой в лесу. Фото: Bild

Что известно об исчезновении Валерии

Валерия жила в Германии с матерью с 2022 года.

Последний девятилетнюю девочку видели в понедельник на прошлой неделе, когда она направлялась в школу. Однако она туда так и не приехала. Одноклассник Валерии утверждает, что видел девочку перед школой в день ее исчезновения около 09:20, она ждала кого-то.

При этом школа не сообщила матери об отсутствии девочки, поэтому ее исчезновение заметили только днем, когда она не пришла домой.

Девять дней сотни полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

Напомним, в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров 27 апреля были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Также правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.

Ранее в немецком городе Гоккенгайм близ Штутгарта произошло жуткое убийство 27-летней беженцы из Украины Маргариты Стеценко. Дополнительно ее пятинедельная дочь и мать Марина Стеценко пропали без вести.

трагедия
беженцы
жертва
гибель
преступление
Германия
ребенок
исчезновение
Европа
лес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор