Вбивство українців у Німеччині — загиблими виявилися військові

Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебуваючи на реабілітації в місцевій клініці.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-канал у неділю, 28 квітня.

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Подробиці трагедії

За його словами, виявлено, що жертвами цієї трагедії стали саме українські військовослужбовці. Убивство шокувало не лише українську громадськість, а й міжнародне співтовариство.

Олексій Гончаренко також зазначив, що поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві, проте слідство ще триває, і проводяться допити можливих свідків.

Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, що у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Відомо, що вчора о 17:20 до оперативного центру Південного управління поліції Верхньої Баварії надійшло повідомлення про двох важкопоранених чоловіків в ТЦ.

Медики на місці встановили, що один з них помер на місці від отриманих серйозних поранень. Другого чоловіка доставили до найближчої лікарні та здійснили реанімаційні заходи, однак він також помер.

Правоохоронці встановили, що в злочині підозрюється 57-річний громадянин Росії, чоловіка заарештували в нього вдома неподалік місця злочину. Відомо, що загиблі від ножових поранень українці були віком 23 та 36 років.

За даними поліції, сьогодні затриманий постане перед слідчим суддею для обрання запобіжного заходу, прокуратура просить взяти його під варту. Триває кримінальне розслідування.

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