Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Вбивство українців у Німеччині — загиблими виявилися військові arrow

Вбивство українців у Німеччині — загиблими виявилися військові

28 квітня 2024 17:18
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Вбивство українців у Німеччині — загиблими виявилися військові
Меморіал на місці вбивства двох українців у Німеччині. Фото: Олексій Гончаренко / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебуваючи на реабілітації в місцевій клініці.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-канал у неділю, 28 квітня.

Читайте також:

Подробиці трагедії 

За його словами, виявлено, що жертвами цієї трагедії стали саме українські військовослужбовці. Убивство шокувало не лише українську громадськість, а й міжнародне співтовариство.

Олексій Гончаренко також зазначив, що поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві, проте слідство ще триває, і проводяться допити можливих свідків.

Вбивство українців у Німеччині — загиблими виявилися військові - фото 1
Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Вбивство українців у Німеччині 

Нагадаємо, що у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Відомо, що вчора о 17:20 до оперативного центру Південного управління поліції Верхньої Баварії надійшло повідомлення про двох важкопоранених чоловіків в ТЦ.

Медики на місці встановили, що один з них помер на місці від отриманих серйозних поранень. Другого чоловіка доставили до найближчої лікарні та здійснили реанімаційні заходи, однак він також помер.

Правоохоронці встановили, що в злочині підозрюється 57-річний громадянин Росії, чоловіка заарештували в нього вдома неподалік місця злочину. Відомо, що загиблі від ножових поранень українці були віком 23 та 36 років.

За даними поліції, сьогодні затриманий постане перед слідчим суддею для обрання запобіжного заходу, прокуратура просить взяти його під варту. Триває кримінальне розслідування.

Також ми писали, що в одному з населених пунктів на ТОТ Херсонської області окупанти розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.

Олексій Гончаренко
Німеччина
вбивство
поліція
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри